Врачи в Петербурге спасли молодую маму с редкой болезнью

Девушка перенесла две сложные операции на правом и левом полушариях мозгах. Фото: pixabay

Девушка перенесла две сложные операции на правом и левом полушариях мозгах. Фото: pixabay

Сотрудники Медицинского исследовательского центра им. Алмазова диагностировали у 24-летней молодой маме из Петербурга редчайшую болезнь «Моямоя», сообщает пресс-служба медучреждения.

Редкое заболевание было диагностировано петербурженке вскоре после родов. По словам неврологов и нейрохирургов, на следующий день после родов у пациентки парализовало левую руку и левую ногу.

Медики поставили девушке неутешительный диагноз — болезнь «Моямоя», редкую генетическую патологию. Заболевание является хроническим прогрессирующим заболеванием сосудов головного мозна.

Пациентка провела в реанимации три недели. Все это время врачи боролись за ее жизнь. Девушка перенесла две сложные операции на правом и левом полушариях мозгах. Сейчас петербурженка переведена в палату.

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