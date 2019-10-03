Смертельную болезнь сына британка определила по фото

Смертельную болезнь сына британка определила по фото
Фотография спасла жизнь ребенку. Фото: Pixabay

Жительница Британии увидела на фото странное белое пятно, которое расположилось в центре зрачка малыша.

Стейси Деклерк, 33-летняя мама шестимесячного малыша сначала не восприняла пятно на фотографии всерьез. Сначала решив, что это естественный блик, затем Стейси присмотрелась к нем внимательнее.

На приеме у окулиста Деклерк рассказала о странном пятно на фото, именно благодаря этому началось обследование ребенка. А позднее выяснилось, что он болен — ретинобластома, иначе говоря, злокачественная опухоль в области сетчатки глаза.

После диагностирования заболевания врачи оперативно начали лечение. Уже после первого курса химиотерапии злокачественное образование уменьшилось на половину, однако малыш лишился волос.

Теперь регулярное наблюдение для него будет обязательным вплоть до пяти лет, чтобы при возникновении рецидива врачи смогли сразу же оказать нужную помощь.

Ранее GazetaSPB сообщила о беспилотниках, которые помогают ученым взвешивать китов.

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