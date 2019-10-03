Беспилотники помогают взвешивать китов

Ученые при помощи дронов высчитали модель, которая высчитывает объем и массу тела кита очень точно.

Новая модель уже применяется, а исследователи уверены, что это настоящий прорыв. Теперь стало возможно выстраивание полноценной трехмерной цветной модели кита. А это в свою очередь позволяет детально изучать этих млекопитающих. Также нововведение позволит прослеживать рост и взросление китов.

Напомним, что раньше взвесить и изучить можно было только мертвых или выброшенных на берег китов.

Кроме того, при внесении некоторых изменений эту модель можно будет использовать для измерения и исследования других морских животных, которых не удается изучить другими методами. А данные с массой тела наконец дополнят многочисленные научные исследования китов.

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