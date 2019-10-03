Прокуратура Петроградки наводит порядок на дорогах

ДТП на Петроградке должно стать меньше. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

ДТП на Петроградке должно стать меньше. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Сотрудники Прокуратуры Петроградского района проверила дороги и проконтролирует исправление нарушений.

Детальное исследование дорог в Петроградском районе показало, что в местах, где чаще всего происходят ДТП, имеются различные нарушения правил безопасности.

Так, в некоторых проверенных точках отсутствуют светофоры, а в других нарушен режим их работы. Не соблюдается дорожная разметка, и в нескольких местах отсутствуют перила на пешеходных переходах.

После проверки прокуратуре направила в СПб ГУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» постановление об организации дорожного движения. Его рассмотрели и приняли.

Устранение всех нарушений будет контролировать прокуратура Петроградского района.

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