Ссора между водителями на Энтузиастов закончилась выстрелом

Женщина сообщила, что в неё стрелял водитель. Фото: pixabay.com

Женщина сообщила, что в неё стрелял водитель. Фото: pixabay.com

Дорожный конфликт в Красногвардейском районе Петербурга закончился стрельбой. Один из водителей, предположительно, пустил в ход пистолет.

В полицию 7 октября обратился 31-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ехала по перекрестку Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов, когда её внезапно подрезала «Лада Калина».

Когда машины поравнялись, из автомобиля показался мужчина-водитель. Он попросил женщину открыть окно, а затем в ходе конфликта достал предмет, похожий на пистолет и сделал выстрел.

«Затем мужчина скрылся. Заявительница не пострадала», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.

Водитель «Лада Калина» разыскивается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге две нетрезвые пассажирки избили таксиста. Женщины заявили, что автомобилист их изнасиловал.