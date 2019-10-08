Ссора между водителями на Энтузиастов закончилась выстрелом

Дорожный конфликт в Красногвардейском районе Петербурга закончился стрельбой. Один из водителей, предположительно, пустил в ход пистолет.
В полицию 7 октября обратился 31-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что ехала по перекрестку Индустриального проспекта и проспекта Энтузиастов, когда её внезапно подрезала «Лада Калина».
Когда машины поравнялись, из автомобиля показался мужчина-водитель. Он попросил женщину открыть окно, а затем в ходе конфликта достал предмет, похожий на пистолет и сделал выстрел.
«Затем мужчина скрылся. Заявительница не пострадала», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти.
Водитель «Лада Калина» разыскивается.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге две нетрезвые пассажирки избили таксиста. Женщины заявили, что автомобилист их изнасиловал.