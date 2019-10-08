КИО в Петербурге выставит на торги аварийное жилье

Сейчас к продаже подготовлены 157 жилых аварийных помещений в шести домах. Фото: pixabay

Сейчас к продаже подготовлены 157 жилых аварийных помещений в шести домах. Фото: pixabay

Комитет имущественных отношений Северной столицы сможет организовать и провести торги по продаже аварийных объектов жилищного фонда коммерческого использования.

Как сообщает пресс-служба администрации Петербурга, в постановление городского правительства были внесены соответствующие поправки, за разработку которых отвечал КИО. Раньше полномочия по проведению и организации указанных торгов имелись у АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга».

Отмечается, что КИО будет проводить торги в режиме онлайн. Их осуществление произойдет за счет лицензированных электронных площадок.

Сейчас к продаже готовы 157 помещений коммерческого использования жилого фонда города в шести жилых домах в аварийном состоянии.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Смольный расселит три аварийных дома за 460 млн.