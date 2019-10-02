Смольный расселит три аварийных дома за 460 млн

В новые квартиры заедут 194 человека – некоторые из них получат ключи уже в 2020 году.

Обо всем сообщается в проекте трехлетней программы по переселению граждан из аварийного жилья. Власти Санкт-Петербурга выделили 460 миллионов рублей, чтобы расселить три аварийных дома. Часть петербуржцев смогут покинут свое жилье уже в 2020 году, остальные переберутся в новый дом в 2021 году. Уточняется, что новоселье ожидает жильцов домов, которые признали аварийными до января 2017 года. Большую часть средств выделят из бюджета города.

Напоминаем, что в Ленинградской области также занимаются расселением аварийных домов – там обрадуют жильцов девяти зданий.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пилот, совершивший аварийную посадку, отказался переезжать в подаренную квартиру. Он поблагодарил правительство, но заявил, что пока не хочет менять место жительства.