Пилот, совершивший аварийную посадку, отказался переезжать в подаренную квартиру

Мужчина и его семья не хотят переезжать. Фото: Pixabay

Мужчина и его семья не хотят переезжать. Фото: Pixabay

Он поблагодарил правительство, но заявил, что пока не хочет менять место жительства.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Обо всем сообщает URA.ru. Летчик Дамир Юсупов рассказал, что не спешит переезжать в подаренную ему за подвиг квартиру. Он и его семья уже обжились в своем районе, дети пошли в школу и будет неудобно ехать в другое место.

До этого пилот также заявлял, что жилье слишком мало для семьи с двумя детьми. К слову, в ЖК «Балтийский» в Екатеринбурге минимальная стоимость квартиры составляет 2,5 миллиона рублей.

Напоминаем, что аварийная посадка самолета А321 произошла в августе текущего года. В двигатели борта попали птицы, началось возгорание. Более 200 человек могли погибнуть, если бы не опытные профессионалы.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Самаре экстренно приземлился самолет, летевший из Петербурга. Полет пришлось прервать из-за плохого самочувствия пассажира.