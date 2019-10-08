В Петербург не пустили яблоки из Белоруссии

В Петербург не пустили яблоки из Белоруссии
Запрещен ввоз 20,5 тонн яблок. Фото: Pixabay

На российско-белорусском участке государственной границы РФ запрещен ввоз 20,5 тонн яблок. Фрукты следовали автомобильным транспортом в Петербург.

Отправитель продукции — крупная белорусская компания, которая занимается оптовой закупкой и поставками овощей и фруктов, сообщили Gazeta.SPb в Управлении Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

В ведомстве отметили, что с 1 октября 2018 года через этот фитосанитарный пункт карантина растений разрешено перемещение только продукции низкого фитосанитарного риска, а также картофеля, капусты, моркови, земляники, огурцов, свеклы и лука, страной происхождения которых является Республика Беларусь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что транзитом из Петербурга пытались ввезти яблоки из Польши, замаскированные под грибы.

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