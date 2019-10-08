Погодный центр опроверг приближение метели к Петербургу

Пик похолодания в Петербурге пройден. С 9 октября в Европейскую часть России с Атлантики начнет поступать более теплый воздух, отметили в центре «Фобос».

Накануне местные СМИ сообщили о приближении метели. В городе предвещали мокрый снег с гололедом. При этом на метеорологической карте близ Петербурга облачный фронт замечен утром 8 октября не был.

За разъяснением корреспондент Gazeta.SPb обратился в погодный центр «Фобос». Специалисты пояснили, что приход метели в город маловероятен.

«Сомневаюсь, что в Северной Столице будет метель. Пик похолодания уже пройден. Начиная с завтрашнего дня, в Европейскую часть нашей страны, в том числе в Северо-Западные регионы, начнет поступать более теплый атлантический воздух», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В ночь на среду возможны небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В дневное время, скорее всего, будет только снег, так как температура воздуха составит 6-8 градусов, уточнил Леус.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге выпал снег.