В Петербурге выпал снег: не везде и ненадолго

В Петербурге выпал снег: не везде и ненадолго
Исчезнуть бесследно первому снегу не удалось. Фото: Вконтакте

Погода в Северной столице не перестает удивлять и радовать горожан. Только за сегодняшний день, 5 октября, петербуржцы увидели и первый снег, и радугу.

В субботу Петербург встретил первый снег, а также дождь, солнце и радугу. Фотографиями переменчивой погоды, а также своими впечатлениями делятся жители города в социальных сетях. Несмотря на то, что снег едва успевал долетать до земли, многие успели зафиксировать на снимках «сугробы» в разных районах Петербурга и Ленинградской области.

Большинство горожан радостно встретили это событие. Фото: Вконтакте
Снежинки сразу же превращались в капли дождя. Фото: Вконтакте

Уже спустя несколько минут «снегопад» сменялся солнечной погодой и радугой, как ни в чем не бывало.

Фото: Вконтакте

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нагрянувший в город несколько дней назад ураган повалил семнадцать деревьев. Большинство не выдержали бушующей стихии в Курортном районе.

новости октябрь первый снег санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербурженка во время уборки обнаружила дома гранату времен войны
В Петербурге выпал снег: не везде и ненадолго
Дмитрий Хохлов покинул пост тренера «Динамо»
В Ленобласти задержали людей, продающих поддельные документы мигрантам
В ДТП на трассе Петербург — Морье пострадали два человека
В Петербурге откроются центры опережающей профессиональной подготовки
Гидрометцентр: зима в России сокращается
Беглов и Макаров поздравили петербургских педагогов с Днем учителя