В Петербурге выпал снег: не везде и ненадолго

Погода в Северной столице не перестает удивлять и радовать горожан. Только за сегодняшний день, 5 октября, петербуржцы увидели и первый снег, и радугу.

В субботу Петербург встретил первый снег, а также дождь, солнце и радугу. Фотографиями переменчивой погоды, а также своими впечатлениями делятся жители города в социальных сетях. Несмотря на то, что снег едва успевал долетать до земли, многие успели зафиксировать на снимках «сугробы» в разных районах Петербурга и Ленинградской области.

Уже спустя несколько минут «снегопад» сменялся солнечной погодой и радугой, как ни в чем не бывало.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что нагрянувший в город несколько дней назад ураган повалил семнадцать деревьев. Большинство не выдержали бушующей стихии в Курортном районе.