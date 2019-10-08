За сбыт поддельных денег житель Петербурга получил условный срок

За сбыт поддельных денег житель Петербурга получил условный срок
Подсудимый свою вину отрицает. Фото: Pixabay

Суд приговорил жителя Петербурга к четырем годам лишения свободы условно.

Он обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации), сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

Суд установил, что подсудимый расплатился за товары в девяти продовольственных магазинах Приморского района поддельными купюрами номиналом 2 тыс. рублей, получив при этом сдачу.

Однако продавцы одного из магазинов оказались более бдительными и заметили подделку. Они обратились в полицию, после чего злоумышленник был пойман.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали фальшивомонетчика, который год назад купил за липовые деньги мобильный телефон.

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