За сбыт поддельных денег житель Петербурга получил условный срок

Суд приговорил жителя Петербурга к четырем годам лишения свободы условно.

Он обвиняется в совершении девяти преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 186 (сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации), сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре.

Суд установил, что подсудимый расплатился за товары в девяти продовольственных магазинах Приморского района поддельными купюрами номиналом 2 тыс. рублей, получив при этом сдачу.

Однако продавцы одного из магазинов оказались более бдительными и заметили подделку. Они обратились в полицию, после чего злоумышленник был пойман.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали фальшивомонетчика, который год назад купил за липовые деньги мобильный телефон.