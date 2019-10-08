Асфальт провалился на Маршала Тухачевского

Асфальт провалился на Маршала Тухачевского
Обрушение ликвидируют рабочие. Фото: сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Это произошло около получаса назад у дома номер 39 по улице Маршала Тухачевского.

В Санкт-Петербурге произошло обрушение асфальта около 39 дома по улице Маршала Тухачевского. Кусок заасфальтированной дороги ушел под землю.

Информацией и фотографией поделилась очевидица и подписчица сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн| СПб» социальной сети ВКонтакте. На снимке видно, как отрезок дороги лесенкой скатывается под землю. Справа от обрушения остались припаркованные автомобили. С ними работает эвакуатор.

Рабочие, находящиеся на месте происшествия пытаются отыскать владельцев машин, заблокированных ямой.

Ранее GazetaSPB сообщила о ДТП под Белгородом, в котором погибли мать и двое детей.

санкт-петербург улица Маршала Тухачевского
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