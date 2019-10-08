У жителя Петербурга отняли микроавтобус в счет погашения долгов

Теперь должнику придется оплатить еще и услуги эвакуатора, а также стоянку. Фото: Pixabay

Теперь должнику придется оплатить еще и услуги эвакуатора, а также стоянку. Фото: Pixabay

Судебные приставы изъяли у жителя Петербурга микроавтобус и передали на реализацию в счет погашения долгов. Место парковки микроавтобуса неплательщика подсказал взыскатель.

В отношении 58-летнего мужчины возбуждены исполнительные производства. Общая сумма долга составляла более 825 тыс. рублей, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе УФССП России по Петербургу.

Основную часть долга местный житель задолжал коммерческой организации, остаток – это налоги и штраф ГИБДД за превышение скоростного режима.

Сейчас микроавтобус находится на специализированной стоянке. Если задолженность в ближайшее время не будет погашена, то оно будет передано на реализацию. Теперь должнику придется оплатить еще и услуги эвакуатора, а также стоянку.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что девушка-пилот погасила долги на 1 млн рублей, чтобы покинуть Россию.