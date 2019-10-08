Пьяную женщину на BMW оштрафовали на 1,3 млн за смерть пешехода

Колпинский районный суд вынес приговор по делу о смерти пешехода на Полевой улице. Женщина попала под колеса BMW 320 в мае 2018 года и скончалась в больнице.

Суд признал виновной водителя BMW Евгению Бодэ. Её приговорили к четырем годам лишения свободы условно и выплате штрафа 1 млн 300 тыс. рублей. Управлять транспортом женщина не сможет 2 года, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Установлено, что Бодэ, будучи пьяной, 9 мая 2018 года села за руль BMW 320. Женщина ехала по Полевой улицы в сторону Петрозаводского шоссе в Металлострое. В районе нерегулируемого пешеходного перехода скорость её составила 70-80 км/час.

Уступать двум пешеходам владелица авто не стала. Вместо того, чтобы притормозить, она повернула руль влево, пересекла разметку и наехала на прохожую. Женщина была госпитализирована в НИИ имени Джанелидзе, 31 мая она скончалась.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Арсенальной набережной под колеса «Нивы» попал мужчина, пытавшийся перебежать дорогу на красный.