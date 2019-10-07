Пешеход побежал на красный и попал под машину на Арсенальной

За секунду до ДТП на Арсенальной набережной. Скриншот: vk.com/spb_today

За секунду до ДТП на Арсенальной набережной. Скриншот: vk.com/spb_today

Дорожная авария произошла на Арсенальной набережной в Петербурге. Под колеса «Нивы» попал мужчина, пытавшийся перебежать дорогу на красный.

Момент аварии попал на видеорегистратор. Запись опубликовали 7 октября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что мужчина стремительно бежит по зебре на запрещающий сигнал светофора. За несколько шагов до тротуара его сбивает «Нива». Автомобиль, судя по видео, развил приличную скорость.

Мужчина сразу после удара перевернулся на спину и начал шевелиться. Через некоторое время его погрузили на носилки и госпитализировали.

Авария произошла утром в воскресенье, 6 октября. По словам очевидцев, водитель «Нивы» лихачил на дороге и превышал скорость.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Энгельса водитель въехал в трамвайную остановку. В результате ДТП скончалась пожилая женщина.