Пенсионерке оторвало ногу из-за пьяного водителя, протаранившего остановку

Пьяный водитель на полной скорости въехал в остановку общественного транспорта.
Трагедия произошла на проспекте Энгельса, неподалеку от ТРК «Гранд Каньон». Нетрезвый автомобилист пытался оторваться от погони автомобиля сотрудников дорожно-постовой службы. На полной скорости мужчина протаранил трамвайную остановку.
Трагедия унесла жизнь пожилой женщины. Она стояла на остановке в момент столкновения, в результате чего ей оторвало ногу. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, и пенсионерка скончалась. Еще одна жертва страшного ДТП получила серьезные травмы, однако её состояние оценивается как тяжелое.
Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных снимках видно, что от остановки буквально ничего не осталось, как и от автомобиля.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии на Витебском проспекте, в результате которой пострадали двое молодых людей.