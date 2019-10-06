Пенсионерке оторвало ногу из-за пьяного водителя, протаранившего остановку

Пенсионерке оторвало ногу из-за пьяного водителя, протаранившего остановку
Страшное ДТП произошло в ночь с воскресенья на понедельник, 7 октября, около полуночи. Фото: https://vk.com/spb_today

Пьяный водитель на полной скорости въехал в остановку общественного транспорта.

Трагедия произошла на проспекте Энгельса, неподалеку от ТРК «Гранд Каньон». Нетрезвый автомобилист пытался оторваться от погони автомобиля сотрудников дорожно-постовой службы. На полной скорости мужчина протаранил трамвайную остановку.

Трагедия унесла жизнь пожилой женщины. Она стояла на остановке в момент столкновения, в результате чего ей оторвало ногу. Полученная травма оказалась несовместимой с жизнью, и пенсионерка скончалась. Еще одна жертва страшного ДТП получила серьезные травмы, однако её состояние оценивается как тяжелое.

Об инциденте сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На опубликованных снимках видно, что от остановки буквально ничего не осталось, как и от автомобиля.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии на Витебском проспекте, в результате которой пострадали двое молодых людей.

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