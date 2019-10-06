В ДТП на Витебском двое молодых людей получили тяжелые травмы

В результате аварии двое пассажиров Hyundai Solaris были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, около половины восьмого вечера. О произошедшем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе УГИБДД по городу и области. Молодой человек двадцати лет, находившийся за рулем легкового автомобиля, не справился с управлением и врезался в бордюр.

Дорожно-транспортное происшествие случилось возле одного из домов на Витебском проспекте. Два пассажира иномарки получили тяжелые травмы.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии с участием каршерингового автомобиля и легковушки Nissan, которые столкнулись на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Северной столицы.