Делимобиль врезался в Nissan на проспекте Ударников

Вечером 5 октября арендованный автомобиль каршеринга «Делимобиль» и автомобиль марки Nissan столкнулись на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Петербурга.
По словам очевидцев, ДТП произошло около девяти часов вечера.
«Делимобиль заехал в Ниссан на Ударников возле Спара», — говорится в сообщении в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».
Автомобили столкнулись у магазина Spar. О пострадавших не сообщается. Судя по кадрам, у автомобиль сети проката разбит капот.
Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Василеостровском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сервиса «Яндекс.Драйв». Каршеринг столкнулся с общественным транспортном и влетел в ограждение.