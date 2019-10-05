Делимобиль врезался в Nissan на проспекте Ударников

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 5 октября арендованный автомобиль каршеринга «Делимобиль» и автомобиль марки Nissan столкнулись на проспекте Ударников в Красногвардейском районе Петербурга.

По словам очевидцев, ДТП произошло около девяти часов вечера.

«Делимобиль заехал в Ниссан на Ударников возле Спара», — говорится в сообщении в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

Автомобили столкнулись у магазина Spar. О пострадавших не сообщается. Судя по кадрам, у автомобиль сети проката разбит капот.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Василеостровском районе Северной столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины сервиса «Яндекс.Драйв». Каршеринг столкнулся с общественным транспортном и влетел в ограждение.