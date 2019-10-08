На Петроградской стороне перекроют две улицы

На Петроградской стороне перекроют две улицы
ГАТИ сообщила о новых ограничениях движения. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Две улицы в Петроградском районе Петербурга будут закрыты для движения в период с 9 октября по 1 ноября этого года, сообщает Госавтоиспекция.

В течение трех недель петербургские автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Профессора Попова от проспекта Медиков до Аптекарской набережной, а также по перекресту улицы Профессора Попова и Аптекарской набережной. Перекрытие движения связано с работами по прокладке электрокабеля.

Кроме того, с семи вечера 25 октября до восьми утра 28 октября для проезда закроют участок улицы Профессора Попова от Аптекарского проспекта до Инструментальной улицы.

Сложности с дорожным движением также возникнут с 9 по 18 октября на улице Академика Павлова от Аптекарской набережной до проспекта Медиков. А в период с 9 октября по 2 ноября будет перекрыт участок улицы Академика Павлова от Уфимской улицы до Аптекарской набережной.

Ранее GazetaSPb сообщала, что съемки «Цоя» ограничат движение по Литейному мосту.

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