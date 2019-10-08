В Петербурге нашли пропавшую дочь режиссера «Убойной силы»

Дочь режиссера «Убойной силы» Виктора Бутурлина 23-летняя Анастасия Бутурлина вернулась домой. Девушка пропала три дня назад.

О своем возвращении Анастасия рассказала в соцсети «ВКонтакте».

«Вернулась домой, всё со мной хорошо», — написала она.

При этом, где именно она находилась все это время, дочь режиссера не уточнила.

Анастасия Бутурлина 5 октября ушла на встречу со знакомыми. Несколько дней от неё не было вестей. На звонки девушка не отвечала. Известно, что Анастасия живет в Петербурге и учится на третьем курсе института культуры.

Её отец Виктор Бутурлин — сценарист и режиссер. Среди его проектов «Убойная сила», «Одна на всех», «Женская логика», «Улицы разбитых фонарей», «Смутное время» и «Гаишники».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге спустя 9 месяцев домой вернулась 15-летняя школьница Арина. Девочка пропала под Новый год. Для того, чтобы её не нашли, она сменила внешность и выбросила телефон.