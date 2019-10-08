Школьница ушла из дома и изменила внешность, чтобы ее не нашли

Девочка-подросток, которую искали в течение 9 месяцев по всей стране, внезапно своими ногами пришла домой, где рассказала родителям, как она провела все это время и что она делала для того, чтобы ее не нашли.

Как сообщает «Мойка78«, ссылаясь на ГСУ СК РФ по Петербургу, правоохранители прекратят уголовное дело по статье «Убийство», которое было возбуждено после того, как 15-летняя школьница Арина безвестно исчезла.

По словам Арины, она решила покинуть дом еще в начале прошлого года. Для этого она разработала план, согласно которому сможет оставаться ненайденной. В частности, она сделала себе пирсинг и перекрасила волосы. Для ухода из дома девочка выбрала не самое подходящее время: все произошло 31 декабря за несколько часов до полуночи. Сказав родителям, что идет к подруге, чтобы поздравить, она ушла и вернулась спустя 9 месяцев.

Довольно быстро стало понятно, что девочка решила уйти из дома по своей инициативе, а не стала чьей-то жертвой. Семья нашла записку подростка с просьбой не искать ее. Смартфон школьницы был найден в мусорном баке. А камеры наблюдения «довели» правоохранителей до торгового центра, где девочка переоделась, после чего бесследно пропала.

Арину объявили в федеральный розыск, в ее поисках участвовали волонтеры. Даже было возбуждено уголовное дело по особо тяжкой статье. Семья пропавшей, в свою очередь, сняла видеообращение с поисками вернуться. Также существовала версия, что школьница попала в секту или даже террористическую организацию, завербовавшись через соцсети.

Однако все оказалось куда проще — после возвращения она объяснила родителям, что просто захотела почувствовать себя независимой. Она рассказала, что все это время подрабатывала официанткой и снимала жилье. Девочка знала о том, что ее ищут и смотрела в соцсети видеообращение ее родственников.

А вернулась она, по ее словам, чтобы восстановить отношения с родителями и двумя братьями, которым она прежде, якобы, не могла доверять. Однако теперь, по словам школьницы все хорошо, и она хочет окончить школу, а после получить высшее образование.

Ранее GazetaSPb сообщала, что пропавшего пять дней назад в тувинской тайге 12-летнего мальчика нашли живым.