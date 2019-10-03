Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге 12-летнего мальчика нашли живым

Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге 12-летнего мальчика нашли живым
Мальчик находится в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

Потерявшегося двенадцатилетнего ребенка нашли спустя пять дней. Мальчик заблудился в тайге в Туве во время сбора кедровых орехов. К поискам была привлечена авиация.

Ребенка нашли в 5 км от населенного пункта, откуда он ушел. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Как сообщили на сайте регионального управления СК, для доставки мальчика в центральную больницу был подготовлен самолет.

Подросток пропал 29 сентября в таежной местности. Он пошел в сторону села и пропал. Вначале жители искали его самостоятельно, после подключились правоохранители и спасатели.

Ранее в GazetaSPb сообщали о найденной спустя 20 лет девочке. Родители потеряли ее в электричке. Ребенка искали сотрудники полиции, СМИ и общественность, но все оказалось безрезультатно.

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