Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге 12-летнего мальчика нашли живым

Потерявшегося двенадцатилетнего ребенка нашли спустя пять дней. Мальчик заблудился в тайге в Туве во время сбора кедровых орехов. К поискам была привлечена авиация.

Ребенка нашли в 5 км от населенного пункта, откуда он ушел. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии. Как сообщили на сайте регионального управления СК, для доставки мальчика в центральную больницу был подготовлен самолет.

Подросток пропал 29 сентября в таежной местности. Он пошел в сторону села и пропал. Вначале жители искали его самостоятельно, после подключились правоохранители и спасатели.

Ранее в GazetaSPb сообщали о найденной спустя 20 лет девочке. Родители потеряли ее в электричке. Ребенка искали сотрудники полиции, СМИ и общественность, но все оказалось безрезультатно.