В петербургском метро объяснили, почему прислоняться к дверям — опасно

В петербургском метро объяснили, почему прислоняться к дверям &#8212; опасно
Несмотря на автоматизацию, пассажирам необходимо соблюдать осторожность, находясь в метро. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Несмотря на новые автоматизированные двери в вагонах, петербуржцы все еще сталкиваются с предупреждением «Не прислоняться». В метрополитене объяснили, почему.

Раньше запрет был необходим для тех случаев, если кому-то из пассажиров зажало створкой вагона часть тела или, к примеру, сумку. Машинисту, чтобы пострадавший смог выбраться, необходимо вновь открыть двери, и сделать это можно только сразу во всех вагонах. Поэтому прислоняться к закрытой двери небезопасно.

Но даже сейчас, когда вагоны построены с использованием современных технологий и оснащены автоматизированными створками, пассажиров все равно предостерегают от излишнего «доверия» дверям. Учитывая, что многие люди ездят в метро в наушниках или предпочитают спать во время пути, полагаться на подвижные элементы не стоит, советуют представители метро.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Метрострой» анонсировал выход фильма о строительстве Фрунзенского радиуса.

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