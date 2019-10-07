«Метрострой» выпустил фильм о строительстве Фрунзенского радиуса

В Петербурге ОАО «Метрострой» представило 12-минутный ролик о строительстве станций Фрунзенского радиуса. Короткий фильм рассказывает историю от открытия «Международной» и «Бухарестской» в 2012 году до запуска «Шушар», «Дунайской» и «Проспекта Славы».

Об истории строительства и особенностях станции рассказали метростроевцы.

«Станция «Шушары» сделана открытым способом. Находится на поверхности. По ветки является крайней станцией из трех пусковых. За нами уже находится депо, туда будут приходить поезда, будет ремонт», — отметил в ходе строительства главный инженер Горно-строительного управления филиала ОАО «Метрострой» Сергей Абдулин.

Фильм вспоминает основные моменты из истории строительства и показывает кадры, сделанные во время возведения станций.

Напомним, 3 октября в Петербурге открыли три новые станции Фрунзенского радиуса «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». К запуску поездов в подземке выпустили коллекционные жетоны четырех типов.

Ожидается, что новыми станциями ежедневно будут пользоваться более 900 тыс. пассажиров.