Приложение по вызову спасателей добровольцев появилось в Петербурге

Приложение по вызову спасателей добровольцев появилось в Петербурге
Тестирование приложения началось в прошлом году. Фото: pixabay

Жители Северной столицы теперь могут вызвать спасателей-добровольцев с помощью мобильного приложения «Спасатель. Рядом».

Как сообщает пресс-служба «Открытые НКО», в проекте приняли участие более 190 волонтеров из Петербурга. Добровольцы готовы оказать первую помощь еще до прибытия кареты скорой помощи. Уже порядка 7,5 тысяч горожан установили приложение.

Приложение «Спасатель. Рядом» разработано сотрудниками городского «Объединения добровольных спасателей «Экстремум». Реализация проекта произошла за счет средств фонда президентских грантов.

Тестирование приложения началось в прошлом году. Его также могут установить жители Москвы, Сочи, Челябинска и Новосибирска.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Роскачество выявило лучшие мессенджеры.

"Спасатель. Рядом" волонтеры приложение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Приложение по вызову спасателей добровольцев появилось в Петербурге
Иномарка разнесла детскую площадку на Сизова
Ауди и КамАЗ перекрыли движение на выезде с моста Александра Невского
В Китае мать с малолетним ребенком погибли на воздушном шаре
Экс-глава «Магнита» Ольга Наумова нашла новую работу
В Сестрорецке мужчина хотел вынести кассу из гостиницы, притворившись курьером
Житель Ленобласти угрожал ножом медсестре в больнице
Житель Череповца погиб при попытке взорвать банкомат