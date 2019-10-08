Приложение по вызову спасателей добровольцев появилось в Петербурге

Тестирование приложения началось в прошлом году. Фото: pixabay

Тестирование приложения началось в прошлом году. Фото: pixabay

Жители Северной столицы теперь могут вызвать спасателей-добровольцев с помощью мобильного приложения «Спасатель. Рядом».

Как сообщает пресс-служба «Открытые НКО», в проекте приняли участие более 190 волонтеров из Петербурга. Добровольцы готовы оказать первую помощь еще до прибытия кареты скорой помощи. Уже порядка 7,5 тысяч горожан установили приложение.

Приложение «Спасатель. Рядом» разработано сотрудниками городского «Объединения добровольных спасателей «Экстремум». Реализация проекта произошла за счет средств фонда президентских грантов.

Тестирование приложения началось в прошлом году. Его также могут установить жители Москвы, Сочи, Челябинска и Новосибирска.

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