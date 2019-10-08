Роскачество выявило лучшие мессенджеры

Лучшими признали WhatsApp и Viber, а худшими Instagram и Hangouts.
Специалисты Российской системы качества провели очередное исследование. На этот раз ученые выясняли, какие мессенджеры лучше других.
Сравнивались приложения AppStore и GooglePlay, на системах iOS и Android соответственно. В оценке учитывали множество критериев разного типа.
Лучшими для iOS, по оценка Роскачества, являются WatsApp, Viber и Skype, худшими определены Instagram, Hangouts и Kik. Схожая картина получилась и с операционной системой Android, лучшими выбраны WatsApp, Viber и Threema, худшими — Inctagrem, Hangouts и Kik.
При оценке эксперты опирались на 68 различных параметров, среди них оказались такие как свойства переписки, защищенное сквозное шифрование, аудио- и видеовызовы, производительность и другие, создающие быстроту и удобство общения.
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