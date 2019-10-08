Россиян избавят от лишней возрастной маркировки

Подготовлен законопроект, который сделает возрастную маркировку россиян более общей и избавит деятелей культуры от излишних возрастных указаний.

Стало известно, что депутаты Государственной думы доработали к первому чтению законопроект, который предполагает изменение возрастной маркировки жителей России. Так, деление станет более общим, например: «не рекомендовано детям» или «для семейного просмотра».

По-прежнему конкретной останется ограничение 18+, но в другом деятели искусства будут свободны от лишних обозначений вроде 0+ или 6+, сообщает РИА Новости.

Еще в конце весны 2019 года законопроект был направлен в Государственную думу членами комитета по культуре и его главой Еленой Ямпольской. Главным аргументом в пользу изменения текста закона было то, что «механическое следование букве закона» заставило маркировать и ограничить продажу произведений классической литературы.

На предложение правительство России отреагировало положительно, отметив, что проект будет рассмотрен при условии доработок.

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