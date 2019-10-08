Выявлен регион России с самой высокой смертностью от алкоголя

48 тысяч россиян в 2018 году умерли из-за злоупотребления алкоголем. Фото: Pixabay

48 тысяч россиян в 2018 году умерли из-за злоупотребления алкоголем. Фото: Pixabay

Самый большой показатель на Чукотке, жители этого региона чаще всего умирают от пьянства.

Рейтинг самых пьющих регионов России составило издание РБК на основе региональной статистики. Выяснилось, что алкоголь в стране является практически самой частой причиной смерти. В прошедшем 2018 году такая причина смерти была указана в документа 8=48 тысяч россиян.

Больше всего умирают от пьянства в дальневосточных регионах, абсолютный лидер — Чукотка. В Чукотском автономном округе коэффициент смертности достиг почти 13 человек на 10 тысяч жителей.

Каждый 11 человек в Магаданской области в 2018 году скончался из-за алкоголя.

Важно, что в этих регионах не были зафиксированы смерти от отравления алкогольной продукцией.

Почти 5% мужчин трудоспособного возраста ежегодно умирают из-за различных болезней, вызванных чрезмерным употреблением алкоголя. Чаще всего это заболевания сердечно-сосудистой системы, также доказана причинно-следственная связь между образованием рака и алкоголизмом.

Ранее GazetaSPB сообщила, что под Белгородом пьяный водитель насмерть сбил женщину и двоих детей.