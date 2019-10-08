В Ленобласти к 2024 году построят два кемпинга и 10 «зеленых стоянок»

Стоянка будет оборудована парковкой для автомобилей и туристических автобусов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Стоянка будет оборудована парковкой для автомобилей и туристических автобусов. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В рамках развития туризма в Ленинградской области до 2024 года планируют построить два кемпинга и десять «зеленых стоянок».

Первые из них могут появится уже в следующем году. В проекте областного бюджета на 2020-2022 годы заложено 100 млн рублей на строительство двух «зеленых стоянок» близ деревни Бегуницы и деревни Парушино. Проект бюджета будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания Ленобласти 18 октября, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Для того, чтобы сделать путешествие по Ленинградской области не только интересным, но и комфортным, мы начинаем строить и развивать придорожную инфраструктуру», – отметил губернатор Александр Дрозденко.

В состав одной «зеленой стоянки» войдут кафе на 50 мест, магазин сувениров, двенадцать туалетов, парковка, детская площадка, скамейки и контейнеры для мусора.

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