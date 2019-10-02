В Ленобласти составят маршруты для туристов с электронными визами

В Ленобласти составят маршруты для туристов с электронными визами
Выборгский замок, Выборг. Фото: Baltphoto/Владислав Галушко

Комитет по туризму Ленинградской области разработает маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы. Туристам предложат варианты для кратких и более длительных путешествий.

Кратковременные маршруты рассчитаны на посещение достопримечательностей вблизи автомобильных пунктов пропуска. В них войдут экскурсии по Выборгу с осмотром Выборгского замка, поездка в Инагородскую крепость и Копорье.

Для более длительных поездок составят маршруты с посещением Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина и природных парков региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

«Теперь туристам из соседних стран станет легче попасть, например, на наш брендовый фестиваль «Корюшка идет», заодно познакомиться с достопримечательностями Новой и Старой Ладоги или посетить «Ночь музеев», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что электронная виза позволит туристам по-новому взглянуть на регион и посетить множество фестивалей.

Напомним, с 1 октября жители 53 стран могут получить электронную визу для въезда в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленобласти. Подробнее о процедуре получения и правилах въезда рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

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