В Ленобласти составят маршруты для туристов с электронными визами

Комитет по туризму Ленинградской области разработает маршруты, адаптированные под срок действия электронной визы. Туристам предложат варианты для кратких и более длительных путешествий.

Кратковременные маршруты рассчитаны на посещение достопримечательностей вблизи автомобильных пунктов пропуска. В них войдут экскурсии по Выборгу с осмотром Выборгского замка, поездка в Инагородскую крепость и Копорье.

Для более длительных поездок составят маршруты с посещением Старой Ладоги, Гатчины, Тихвина и природных парков региона, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

«Теперь туристам из соседних стран станет легче попасть, например, на наш брендовый фестиваль «Корюшка идет», заодно познакомиться с достопримечательностями Новой и Старой Ладоги или посетить «Ночь музеев», — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что электронная виза позволит туристам по-новому взглянуть на регион и посетить множество фестивалей.

Напомним, с 1 октября жители 53 стран могут получить электронную визу для въезда в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленобласти. Подробнее о процедуре получения и правилах въезда рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.