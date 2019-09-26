МИД опубликовало инструкцию для въезда в Петербург по электронной визе

По электронной визе можно добраться до Петербурга на самолете. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

По электронной визе можно добраться до Петербурга на самолете. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

С 1 октября жители 53 стран смогут получить электронную визу для въезда в Россию через пункты пропуска в Петербурге и Ленобласти. Для поездов эта опция пока не доступна.

Электронные визы выдаются для тех, кто посещает Россию на воздушном, автомобильным и водном транспорте. Иностранцы могут попасть в Петербург и Ленобласть через пункты пропуска «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Ивангород», пункты в аэропорту Пулково и морские пункты «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (морской вокзал)» и «Пассажирский порт Санкт-Петербург», сообщается на сайте МИД РФ.

Виза выдается не более чем через 4 дня после подачи. Приглашений и подтверждений не нужно. Достаточно заполнить заявление на сайте. Онлайн-платформа работает в круглосуточном режиме.

На телефон иностранец получит уведомление о выдаче визы. Уведомление можно распечатать или сохранить в смартфоне. Затем его нужно будет показать сотруднику транспортной компании и работнику пограничной службы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге падает спрос на финские визы.