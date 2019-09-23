Финскую визу в Петербурге сделают за 19 дней

В Северной столице продолжает падать спрос на финскую визу. Из-за чего снизился и срок оформления шенгена в визовом центре.

Визу могут сделать всего за 19 дней, если подать документы на текущей неделе (23 – 27 сентября). По данным Генерального консульства Финляндии в Петербурге, документы могут быть готовы даже быстрее указанного срока.

Рекордное снижение желающих получить визу объясняется введением новых правил по оформлению и требований. По мнению представителей туристического рынка, прежний поток заявителей совсем скоро восстановится.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что электронными визами не смогут воспользоваться пассажиры «Аллегро». Ограничения могут продлиться до конца осени.