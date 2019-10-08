В Заневском парке массово вырубают больные деревья

В Заневском парке в Петербурге массово вырубают деревья, пораженные грибами и голландской болезнью — графиозом.

Во вторник, 8 октября, на территории парка вырубили один каштан, две липы, одну рябину и пару вязов.

«У вязов — голландская болезнь, когда высыхает 80% деревьев. Каштан также высох, на нем уже образовались грибы», — рассказали корреспонденту Gazeta.SPb в администрации Красногвардейского района.

Работы проводит садово-парковое предприятие «Охтинка», находящееся под ведомством комитета по благоустройству. Порубочный билет организация получила 16 августа. Сколько еще деревьев будет вырублено в Заневском парке, не уточняется. За комментарием Gazeta.SPb обратилась в комитет по благоустройству.

В администрации Красногвардейского района подчеркнули, что наличие болезни дерева определяет специальная комиссия. С виду здоровый вяз при спиле может оказаться наполовину сухим.

Новые деревья будут высажены в рамках реконструкции Заневского парка, которую проведут по поручению губернатора Александра Беглова, добавили в администрации.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в парке Победы Московского района графиозом в начале 2019 года заболели 360 вязов.