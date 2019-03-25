Вязы в парке Победы заболели — вместо них посадят липы

Всего в парке 11,7 тысяч деревьев. Фото: комитет по благоустройству.

Всего в парке 11,7 тысяч деревьев. Фото: комитет по благоустройству.

Графиоз не лечится — грибок мешает распространению соков в дереве.

В парке Победы Московского района Петербурга заболели 360 вязов, сообщили в комитете по благоустройству 25 марта. Специалисты нашли у деревьев графиоз, а это не лечится: грибок мешает распространению соков в дереве.

Сотрудникам парка нужно будет получить разрешение КГИОП на вырубку вязов. Их позже заменят липами — в 2019 году к парку добавят 146 лип, а в 2020 — еще 546. Появятся в парке и новые березы и ели. По информации комблага Петербурга, вязы составляют примерно 25% от 11,7 тысяч деревьев в парке.

Московский парк Победы заложили в 1939-1941 году. Его площадь составляет 68 га. В парке как минимум 9 прудов, работает прокат лодок и катамаранов.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что липы удачно перезимовали на Московском пр. Петербурга.