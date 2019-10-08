Более 50 больных деревьев вырубят в Заневском парке

Более 50 деревьев вырубят в Заневском парке в Красногвардейском районе Петербурга. Большую часть из них составляют вязы.

Среди больных деревьев — 36, пораженных графиозом, вязов. Вырубке также подлежат два каштана, одна береза, три липы и пять боярышников, сообщили корреспонденту Gazeta.SPb в комитете по благоустройству.

В парке вырубят пораженные грибами, сухие и имеющие наклон ствола более 60%, морозобойные трещины или дуплистость деревья.

«Компенсационное озеленение этого года составляет 71 дерево. Посадки будут продолжены в осенний агротехнический период. Но самое главное, что на следующий год Заневский парк получит второе дыхание. Он будет благоустроен, приведен в порядок. В рамках благоустройства предусмотрена посадка деревьев», — сообщили в комитете.

Напомним, работы в Заневском парке проводит садово-парковое предприятие «Охтинка». Порубочный билет организация получила 16 августа.