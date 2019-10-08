Названо имя самого кровожадного маньяка в истории США

Названо имя самого кровожадного маньяка в истории США
Сэмуэль Литтл. Фото:AP Photo

Федеральное бюро расследований (ФБР) назвало имя серийного убийцы, на счету которого имеется наибольшее количество жертв во всей истории страны.

Как пишет издание New York Post, ссылаясь на официальные данные, самым кровожадным маньяком в США признан Самуэль Литтл, сейчас ему 79 лет. Отмечается, что на его счету 50 жертв, хотя по его словам — 93. Литтл совершал свои преступления в период с 1970 по 2005 годы. Значительную часть жертв он убивал так, чтобы смерть признали несчастным случаем. Чаще всего он убивал женщин.

По словам экспертов, словам Литтла о реальном количестве случаев убийств стоит верить, поскольку он даже смог нарисовать портреты некоторых жертв.

Убийца находится за решеткой с 2014 года. На данный момент он осужден за убийство трех человек.

Ранее GazetaSPb сообщала, что убийцу Кеннеди исполосовали ножом в американской тюрьме.

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