Убийцу Кеннеди исполосовали ножом в американской тюрьме

Убийцу Кеннеди исполосовали ножом в американской тюрьме
Подозреваемого в нападении уже задержали. Фото: pixabay

Серхан Серхан, отбывающий пожизненное наказание за убийство американского сенатора и кандидата в президенты Роберта Кеннеди, получил ножевые ранению в тюрьме Калифорнии.

Инцидент произошел во время прогулки в тюремном дворе. Стражи порядка обнаружили Серхана уже после случившегося. Его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. По данным TMZ, подозреваемого в нападении уже задержали.

Сенатор Джона Кеннеди, брат убитого Джона Кеннеди, также был застрелен в июне 1968 года, тогда в стране проходила предвыборная кампания. В его убийстве обвинили 24-летнего палестино-иорданского иммигранта Серхана Серхана. Изначально его хотели казнить, по позже изменили наказание на пожизненное заключение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что внучка Кеннеди умерла в 22 года. Близкие погибшей отдельно отметили, что девушка активно занималась благотворительность и помогала в строительство школ для коренных мексиканцев.

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