Внучка Кеннеди умерла в 22 года

На теле не было следов насилия, но причины смерти неизвестны.

Сирша Кеннеди Хилл найдена мертвой. Девушке исполнилось лишь 22 года. На теле не нашли следов насилия, но причину смерти пока не называют. О кончине внучке Роберта Кеннеди официально объявили члены ее семьи.

Близкие погибшей отдельно отметили, что девушка активно занималась благотворительность и помогала в строительство школ для коренных мексиканцев.

У Роберта Кеннеди, сенатора от Нью-Йорка, генпрокурора США, брата президента Джона Кеннеди, было 11 детей от супруги Этель Кеннеди. Кеннеди мог стать президентом: в его планах было уравнять в правах белых и афроамериканцев и остановить войну во Вьетнаме. Сенатора застрелили в Калифорнии 5 июня 1968 года. Матерью Сирши стала Кортни Кеннеди Хилл — пятая из 11 детей.

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