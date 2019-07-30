Останки гангстера “Джонни Д” достанут из земли

Племянник Джона Диллинджера попросил об эксгумации тела.

Останки тела преступника Джона Диллинджера решили эксгумировать — достать из тела для проведения медэкспертизы. Причины не называются, но об этом якобы попросил племянник гангстера.

Гроб нельзя просто взять и достать — родственники положили на него сверху 2,5 т бетона, чтобы не допустить осквернения захоронения, сообщает Indianapolis Star. Эксгумацию на кладбище Индианаполисе совершат до 16 сентября, затем останки перезахоронят.

Джон Диллинджер возглавлял список самых разыскиваемых преступников в 1930-ых годах в США. Он и его сообщники нападали на банки, его считают причастным к гибели 10 человек. Агент ФБР застрелил его в Чикаго в 1934 году. В 2009 году вышел фильм Public Enemies (в российском прокате — “Джонни Д”), посвященный жизни Джона Диллинджера, главную роль сыграл Джонни Депп.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что землю Америки разрешили удобрять мертвецами.