Новым директором ФСИН стал Александр Калашников

Александр Калашников назначен на пост главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Указ о назначении Калашникова подписал президент России Владимир Путин, документ от 8 октября размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде Александр Калашников занимал должность начальника управления ФСБ по Красноярскому краю. В органах госбезопасности он работал с 1987 года. С 2011 по 2017 год Калашников руководил управлением ФСБ по Республике Коми.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пост главы ФСИН покинул генерал-полковник Геннадий Корниенко. Указ об его отставки 30 сентября подписал Владимир Путин. Службу Корниенко возглавлял с 2012 года.

Среди претендентов на пост директора ФСИН называли первого заместителя Корниенко Анатолия Рудого и Александра Калашникова.