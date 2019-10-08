Новым директором ФСИН стал Александр Калашников

Новым директором ФСИН стал Александр Калашников
Александр Калашников. Фото: УФСБ по Красноярскому краю

Александр Калашников назначен на пост главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Указ о назначении Калашникова подписал президент России Владимир Путин, документ от 8 октября размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Прежде Александр Калашников занимал должность начальника управления ФСБ по Красноярскому краю. В органах госбезопасности он работал с 1987 года. С 2011 по 2017 год Калашников руководил управлением ФСБ по Республике Коми.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пост главы ФСИН покинул генерал-полковник Геннадий Корниенко. Указ об его отставки 30 сентября подписал Владимир Путин. Службу Корниенко возглавлял с 2012 года.

Среди претендентов на пост директора ФСИН называли первого заместителя Корниенко Анатолия Рудого и Александра Калашникова.

александр калашников директор кадры фсин
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
У петербуржцев появился доступ к важной информации о ЖКХ
Болельщики признали Жиркова лучшим игроком «Зенита» в сентябре
В «тайной комнате» дома Бака нашли послание 1918 года
Таксист спровоцировал пробку из трамваев на Благодатной улице
Полигон «Красный бор» оградят армированной бетонной стеной
Аналитики рассказали о самых высоких зарплатах Петербурга в октябре
Электросамокат взорвался в одном из домов в Колпинском районе
Петербурженка получит компенсацию 5,7 тысяч евро после задержания на митинге