Путин отправил в отставку главу ФСИН Геннадия Корниенко

Путин отправил в отставку главу ФСИН Геннадия Корниенко
Геннадий Корниенко. Фото: fsin.su

Президент России Владимир Путин освободил от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковника Геннадия Корниенко.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ об освобождении Корниенко от должности подписан 30 сентября 2019 года и размещен на портале три дня спустя.

Геннадий Корниенко возглавил ФСИН в июне 2019 года. До этого он служил в органах госбезопасности, занимал должность заместителя директора ФСО и руководил Государственной фельдъегерской службой.

По данным РБК, после ухода Корниенко исполняющим обязанности директора ФСИН назначен его первый заместитель Анатолий Рудый. По другой информации, на пост главы претендует начальник управления ФСБ России по Красноярскому краю 55-летний Александр Калашников. Официальная информация о назначении нового директора ФСИН пока не поступала.

Информация об отставке Корниенко появилась два дня назад. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков её опроверг.

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