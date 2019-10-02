Песков опроверг указ об отставке главы ФСИН Корниенко

Песков опроверг указ об отставке главы ФСИН Корниенко
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию об освобождении от должности главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Дмитрий Песков заявил, что указа об увольнении Геннадия Корниенко не было. Он также добавил, сообщает ТАСС, что соответствующая информация не публиковалась.

Информация об отставке Корниенко появилась накануне. Ее аргументировали тем, что глава ФСИН достиг предельного возраста нахождения на службе. Ситуацию также подтвердили и в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Ранее в GazetaSPb сообщали о заявлении пресс-секретаря главы РФ. Он назвал российских сотрудников правопорядка лояльными.

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Песков опроверг указ об отставке главы ФСИН Корниенко
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