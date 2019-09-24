Песков назвал российских полицейских лояльными

Песков напомнил, что в Америке за брошенный стаканчик могут расстрелять. Фото: http://kremlin.ru/

Песков напомнил, что в Америке за брошенный стаканчик могут расстрелять. Фото: http://kremlin.ru/

Представитель Кремля напомнил, что в сотрудников правоохранительных органов нельзя бросать даже пластиковый стаканчик.

Своим мнением пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился в ходе общения со студентами Высшей школы экономики. Он прокомментировал акты насилия против представителей власти во время несанкционированных акций в Москве. Представитель Кремля подчеркнул, что недопустимо даже бросать в полицейских или росгвардейцев что-либо. Песков отметил, что в Америке за стаканчик или газету могут расстрелять – после этого сотрудника органов еще и наградят.

«Нельзя бросать пластмассовый стаканчик в представителя полиции, Росгвардии, неважно. <…> Нельзя, это закон»,

— сказал Песков.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Песков заявил, что Кремль не фиксирует снижения доверия к судебной власти. Он также добавил, что ни президент РФ, ни его администрация не в силах оказывать какого-либо влияния на суд.