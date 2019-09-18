Песков заявил, что Кремль не фиксирует снижения доверия к судебной власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не делает поспешных выводов в отношении судебной системы страны. Ответ был вызван в связи с последними пикетами в столице.

Журналисты задали вопросы пресс секретарю относительно снижения доверия к судебной системе. Песков заявил, что обобщающие выводы он делать не стал.

На вопрос, не фиксируют ли в Кремле снижения доверия к судебной системе, Песков ответил отрицательно.

Он также добавил, что ни президент РФ, ни его администрация не в силах оказывать какого-либо влияния на суд.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что глава Верховного суда Вячеслав Лебедев призвал дождаться апелляции по делу Павла Устинова