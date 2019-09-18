Глава Верховного суда призвал дождаться апелляции по делу Павла Устинова

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев прокомментировал решение суда по делу актера Павла Лебедева. Его приговорили к 3,5 годам колонии за, якобы, оказание сопротивления на митинге.

«Конституция говорит, что только суд осуществляет правосудие, но давайте дождемся апелляции», — приводят слова Лебедева «Ведомости».

По версии следствия, Лебедев 3 августа на несогласованной акции применил насилие в отношении представителя власти. Сотрудник ОМОНа утверждает, что получил вывих плеча во время задержания Устинова.

Сам подсудимый вину не признает и заявляет, что не участвовал в акции. Адвокаты Устинова просили приобщить к делу видео. На ролике запечатлен момент задержания и видно, что их подзащитный не оказывает сопротивление и не выкрикивает лозунги. Суд приобщать видео отказался. Ролик широко распространен в сети.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге из-за отсутствия состава преступления отменили приговор по делу Михаила Цакунова. Его обвиняли в нападении на полицейского.