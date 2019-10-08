Таксист спровоцировал пробку из трамваев на Благодатной улице

В Московском районе водитель такси встал поперек рельсов посреди проезжей части.

Водитель такси попал в небольшое ДТП, в результате чего образовывалась пробка. Инцидент произошел вечером 8 октября на Благодатной улице.

«На Благодатной (между Юрия Гагарина и Витебским) таксист вышел на войну против общественного транспорта. Трамваи стоят в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что два автомобиля столкнулись в ДТП на перекрестке в Петербурге. В одной из машин было двое детей, авария произошла на перекрестке Ушинского и проспекта Просвещения.