Таксист спровоцировал пробку из трамваев на Благодатной улице

Таксист спровоцировал пробку из трамваев на Благодатной улице
Трамваи стоят по обе стороны. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе водитель такси встал поперек рельсов посреди проезжей части.

Водитель такси попал в небольшое ДТП, в результате чего образовывалась пробка. Инцидент произошел вечером 8 октября на Благодатной улице.

«На Благодатной (между Юрия Гагарина и Витебским) таксист вышел на войну против общественного транспорта. Трамваи стоят в обе стороны», — сообщили очевидцы в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

О пострадавших не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что два автомобиля столкнулись в ДТП на перекрестке в Петербурге. В одной из машин было двое детей, авария произошла на перекрестке Ушинского и проспекта Просвещения.

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