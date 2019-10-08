У петербуржцев появился доступ к важной информации о ЖКХ

У петербуржцев появился доступ к важной информации о ЖКХ
Самая важная информация о ЖКХ станет доступной. Фото: https://pixabay.com/

Информация о ЖКХ, имеющая социальную значимость, стала доступной для жителей Северной столицы.

Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. Новая информационная система ЖКХ будет наполняться Государственной жилищной инспекцией Санкт-Петербурга, а также комитетами по тарифам, благоустройству, районными администрациями и другими социальными ведомствами.

Система позволит получать необходимую информацию как властям, так и жителям города на Неве.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о регионах России с самыми дорогими тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Наиболее затратно оказалось жить на Камчатке и в Якутии, жители этих регионов отдают 14% от бюджета за ЖКХ, то есть около 10 тысяч рублей. Меньше всего за коммуналку платят жители Дагестана, около 2,5 тысяч рублей.

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