Названы регионы РФ с самыми дорогоми услугами ЖКХ

Названы регионы РФ с самыми дорогоми услугами ЖКХ
Затраты на ЖКХ могут зависеть от уровня тарифа. Фото: pixabay.com

Дороже всего жилищно-коммунальные услуги обходятся жителям Камчатки и Колымы. Из семейного бюджета жителям приходится выделять 14%. Всего 5% от бюджета платят в Ингушетии и Дагестане.

В среднем семьям приходится выделять 9,6 % из бюджета на оплату ЖКХ, что составляет ежемесячно около 4,4 тыс. рублей. За последние два года показатель вырос на 4%.

В Камчатском крае жители ежемесячно платят более 9,7 тыс. рублей. Меньше всего показатель в Алтае – 2,3 тыс. рублей, однако в процентном соотношении это 7,7% от бюджета.

Как сообщают «РИА Новости», первую строчку самой низкой стоимости ЖКХ занял Дагестан, где услуги стоят порядка 2,4 тыс. рублей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что квитанции ЖКХ сменят на конверты. Кроме того во просьбе жителей увеличили шифр.

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Названы регионы РФ с самыми дорогоми услугами ЖКХ
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