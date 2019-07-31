Розовые квитанции за ЖКХ сменятся розовыми конвертами

С августа ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» будет рассылать уже обновленные квитанции. Фото: Жилищный комитет Петербурга

С августа ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство» будет рассылать уже обновленные квитанции. Фото: Жилищный комитет Петербурга

В августе петербуржцы получат обновленные счета за квартиру. Квитанция теперь будет свернута в виде конверта, а шрифт увеличен по просьбам горожан.

Инициатива изменить вид квитанций принадлежит врио губернатора Петербурга Александру Беглову, сообщают «Невские новости». Он поручил правительству сделать так, чтобы платежные документы отражали суть тарифной реформы. На обновленных квитанциях будет больше информации о поставщиках жилищно-коммунальных услуг, кроме того, на ней будут размещаться социально значимые новости.

Если жители найдут ошибки в квитанциях или им нужны будут какие-то разъяснения, Беглов призвал обращаться к нему напрямую, в частности, на личной странице в ВКонтакте.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Петербурге заработал сервис для борьбы с мошенниками в сфере ЖКХ